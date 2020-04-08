للصبر حدود .. تسونامي الشعب قادم !؟

2020/04/08 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري احتلال العراق تحول مع مرور 17 سنة عجاف ليس فقط إلى كابوس مرعب ..!, بل إلى قضية وطنية مصيرية وقضية وجود أصلاً ..نكون أو لا نكون !,...أكمل القراءة ←

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