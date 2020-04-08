عاجل | تحالف القوى العراقية يؤكد دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/08 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

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تحالف القوى العراقية يؤكد دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح السيد مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة

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