2020/04/08 | 14:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتاج 125 طن من الطحين يوميا في المثنى لتوزعها ضمن مفردات البطاقة التموينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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