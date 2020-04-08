لليوم السابع على التوالي.. محافظة عراقية لم تسجل اصابة بفيروس كورونا

2020/04/08 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أكد مدير إعلام دائرة صحة محافظة الديوانية، علاء منسي، الاربعاء (08 نيسان 2020)، أن المحافظة لم لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا، منذ 7 ايام.

وقال منسي لـ(بغداد اليوم)، إن "اخر حالة اصابة بفيروس كورونا سجلتها المحافظة كانت في الاول من نيسان الجاري، ولم تسجل بعدها اي حالة لغاية الان".

واضاف ان "صحة المحافظة تتابع كل الحالات التي يشتبه بها من خلال فحصها والتأكد من سلامتها".

وكانت دائرة صحة الديوانية، أعلنت أمس الثلاثاء، سلامة 28 حالة مشتبه اصابتهم بكورونا.

وقالت مدير عام الدائرة لمياء الحسناوي في بيان، "وردت النتائج المختبرية لـ 28 حالة مشتبه بهم وكانت سالبة".

بغداد اليوم- أربيل

أكد مدير صحة أربيل دلوفان جلال، الأربعاء (8 نيسان 2020)، أن الكوادر الصحية تقوم بدورها الفعال من أجل السيطرة على الآثار التي خلفها مجلس العزاء الذي أقيم في حي "كاريزان" مؤخراً، وأدى لتفشي الفيروس بين العشرات ممن حضروه.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء (08 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم والأيام التي تليه مع تقرير كميات الترسبات المائية النازلة في محطات العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية والصادرة من قسم ال

بغداد اليوم- متابعة

كشفت وزارة الكهرباء، الاربعاء (08 نيسان 2020)، عن موعد صرف مستحقات جميع المعينين الجدد في الوزارة من العقود والأجور اليوميين، فيما ردت على مزاعم نيتها بإنهاء خدماتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصر

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