خاص لـ”العهد نيوز”.. وقفة تضامنية تثميناً لجهود الكوادر الصحية في نينوى

2020/04/08 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير قسم العلاقات والاعلام في شرطة نينوى العقيد مازن الاحمدي اليوم الاربعاء، عن وقفة تضامنية مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا، وعرفانا بالدور المتميز الذي تؤديه الملاكات الطبية والتمريضية في مديرية صحة نينوى، و دعما لموقف القوات المسلحة والاجهزة الامنية ،قامت قيادة شرطة محافظة نينوى بتنظيم وقفة دقيقة صمت وعزف النشيد الوطني على ارواح […]

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