مصدر امني لـ”العهد نيوز”: داعش الارهابي يستهدف مزارع اثناء مزاولة عمله شمالي الرمادي

2020/04/08 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارافاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،اليوم الاربعاء، ان خلايا من مجرمي داعش الارهابي استهدفت مزارع اثناء مزاولة عمله شمالي مدينة الرمادي.وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “مجموعة مسلحة من خلايا مجرمي داعش اطلقت وابل من العيارات النارية صوب مزارع يقوم بمزاولة عمله في منطقة البو عبيد القريبة […]

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