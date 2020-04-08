شاهد: كاظم الساهر يبث “رسالة” صوتية دون تحديد الطرف المقصود!

2020/04/08 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بث الفنان العراقي كاظم الساهر، رسالة صوتية قرأ من خلالها أبيات شعرية، تتحدث عن الصبر على العسر والمصائب.ورصدت منصة “يس عراق” تسجيلًا صوتيًا عبر حسابه بانستغرام قرأ من خلالها أبياتًا شعرية حول الصبر على المصائب، فيما علق على التسجيل الصوتي بأنه “رسالة من كاظم الساهر” دون تحديد الطرف المقصود بالرسالة.

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