ترامب يهدد بتعليق المساهمة المالية الأميركية المقدمة للصحة العالمية

2020/04/08 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن نيته تعليق المساهمات المادية الحكومية التي تقدمها بلاده لمنظمة الصحة العالمية.ووجه ترمب في تصريح، انتقادات شديدة اللهجة للمنظمة الدولية، واتهامات بالتقرب من الصين على حساب بلاده، وبسوء تعاملها مع ازمة وباء كورونا، مبينا … Readmore

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