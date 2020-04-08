في العراق… لم يعد لدى إيران ما تقدمه

2020/04/08 | 14:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله ليس أصعب من إقناع الإيرانيين، أركان النظام، أنّ تصفية قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” غيّرت معطيات كثيرة في داخل “الجمهورية الإسلامية”، وفي المنطقة كلّها.كان...أكمل القراءة ←

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