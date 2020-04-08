الكهرباء ترد على البرلمان: تعيينات

2020/04/08 | 14:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رفضت وزارة الكهرباء، الأربعاء، اتهامها بتعيين آلاف الشباب دون موافقات قانونية، فيما أكدت أن خلال الأسبوعين المقبلين سيتم صرف رواتبهم الموظفين العقود والاجور في الوزارة.وقال المتحدث الرسمي باسم الكهرباء أحمد موسى، في تصريحات صحفية، إن "جميع التعيينات مغطات قانونيا بقرارات مجلس الوزراء، انها كانت وفق حزمة الاصلاحات ومطالب المتظاهرين"، منوها إلى أن "الوزارة قامت بتعيين آلاف من الشباب الخريجين َوالعاطلين عن العمل والمتظاهرين في الأشهر الماضية".وأضاف أن "الاتهامات التي وجهت من اعضاء البرلمان على وزارة الكهرباء ليس لها صحة وكل من يتهم الوزارة عليه تقديم ادله على صحة كلامه"، لافتا إلى أن "الوزارة قامت في الفترة السابقة بتشكيل اللجان تحقيق لإعادة النظر بأوامر التعيينات وإلغاء البعض منها بسبب مخالفتها للضوابط".وبشأن رواتب الموظفين، بين موسى، أن "الوزارة قامت بصرف ما يقارب 65٪ من رواتب الموظفين من الأجور والعقود في شركات التوزيع والإنتاج والنقل في الجنوب والشمال والفرات الأوسط ولم يبقى سواء بعض الشركات".وتابع الناطق الرسمي باسم الكهرباء، أنه "سيتم صرف رواتب الموظفين من العقود والاجور في الشركات المتبقية هي توزيع كهرباء بغداد وشركات الإنتاج والنقل المنطقة الوسطى"، مؤكدا أنه "خلال الأسبوعين المقبلين سيتم صرف رواتبهم بعد تأمين من قبل الوزارة".

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