اعتقال شخص اعتدى على عائلته بالضرب وضبط مخدرات بحوزته في بغداد

2020/04/08 | 14:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص اعتدى على عائلته بالضرب، وتم ضبط مخدرات بحوزته في العاصمة.

وقالت المديرية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "اثناء تجوال احدى دوريات نجدة في حي العامل استنجدت مواطنة بالدورية مخبرة بقيام والدها بتعاطي المخدرات والاعتداء عليها وعلى افراد العائلة بالضرب وحاليا متواجد ضمن أحد أزقة المنطقة".

وبينت، أنه "تم ضبط الشخص المذكور اعلاه ولدى تفتيشه عثر بحوزته على حبوب مخدرة وجهاز تعاطي المخدرات، وتم تسليمه الى مركز الشرطة اصوليآ".

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