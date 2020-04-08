شرطة النجف تعتذر عن ستقبال الزائرين

2020/04/08 | 14:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتذرت شرطة النجف، اليوم الاربعاء، عن استقبال أي زائر بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان تلافياً لخطر الإصابة بفيروس كورونا ومنعاً لتفشيه.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي طلب من المواطنين أداء زيارة النصف من شعبان من منازلهم لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيداً باستجابة المواطنين للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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