مفاوضات جديدة لتخفيض رواتب اللاعبين في البريميرليج

2020/04/08 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لجولة جديدة من المفاوضات من قائدي الفرق لبحث فكرة تخفيض رواتبهم، في الفترة الحالية، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.وبحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن “مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ينوون عقد اجتماعات جديدة مع قادتهم من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق حول تخفيض […]

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