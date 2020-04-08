حشد الانبار: داعش قتل راعي اغنام شمال الرمادي

2020/04/08 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن معاون قائد حشد الانبار اللواء طارق العسل، اليوم الاربعاء، عن قيام "داعش" بقتل راعي اغنام شمال الرمادي.

وقال العسل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تنظيم داعش الإرهابي أقدم على قتل راعي اغنام بين منطقتي الطراح والبوعبيد شمال الرمادي".



وأضاف العسل، أن "التنظيم الإرهابي اقدم على فعله الجبان بعد قيام الراعي بالابلاغ عن تواجد تلك العصابات الإرهابية في الصحراء شمال المدينة".

يذكر ان داعش ينفذ بين الحين والأخر هجماته ضد القوات الأمنية ورعاة الأغنام شمال وغرب الانبار، وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر بين الجانبين.





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