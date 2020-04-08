عالم ألماني: فيروس كورونا لا يعيش على الأسطح!

2020/04/08 | 14:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد دراسات علماء الفيروسات الجديدة أن الإصابة بـ COVID-19 لا تحدث بسهولة.غيرت نتائج دراسة أجراها فريق عالم الفيروسات هندريك شتريك من هاينسبيرغ تمامًا فكرة كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديدة.بعد فحص دقيق لشقق المصابين ب‍فيروس كورونا COVID-19 في مدينة هاينزبرغ، المدينة الألمانية، التي بدأ فيها الوباء وحيث يوجد العديد من المرضى، توصل العلماء

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