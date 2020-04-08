انشاء اول صندوق حكومي لدعم متضرري كورونا في ديالى

2020/04/08 | 15:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاربعاء، عن انشاء اول صندوق حكومي لدعم متضرري فيروس كورونا.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، ان “مكتب حقوق الانسان في ديالى انشى اول صندوق حكومي لجمع التبرعات من موظفيه لدعم متضرري فيروس كورونا خاصة في الازقة والاحياء الشعبية التي تعاني من ارتفاع […]

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