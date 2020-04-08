نائب :الزرفي لن ينسحب من التكليف .. والبرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية

2020/04/08 | 15:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

اكد النائب عن كتلة مستقلون فالح الزيادي ان رئيس الوزراء المكلفعدنان الزرفيلن ينسحب من التكليف مؤكدا ان البرلمان سيكون الفيصل بقبول او رفض كابينته الوزارية.وقال الزيادي ان تكليف الزرفي دستوري وقانوني وصدر بمرسوم جمهوري وبالتالي لن يعتذر الزرفي مطلقا عن التكليف والفيصل سيكون في مجلس...

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