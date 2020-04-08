في ذكرى احتلاله.. هل قدم الامريكان ما وعدو به عند دخولهم للعراق؟

2020/04/08 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا الذكرى الخاصة بالاحتلال الامريكي للعراق بعد انقضاء ما يقارب 17 سنة منذ عام 2003 ولغاية اللحظة.ومنذ لحظة الاعلان الامريكي واستعدادهم لاحتلال العراق فهم يعدون بان يصبح العراق من الدول المتقدمة والتي ستنعم بالامن والامان وجميع مقومات الحياة الكريمة التي تنعم بها دول العالم في الكثير من بقاع الارض.الا ان تتبع السيرة الذاتية طيلة […]

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