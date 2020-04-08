امانة مجلس الوزراء تخصص رقماً مجانياً لتسهيل دخول المواد الغذائية والأدوية

2020/04/08 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص الرقم المجاني (١٦٠) لتلقي شكاوى المواطنين، بشأن عرقلة دخول المواد الغذائية والخضروات والأدوية والمستلزمات الطبية كافة، في جميع المحافظات.

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