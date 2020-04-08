علماء الفلك يفسرون دوران أورانوس الغريب

2020/04/08 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرح علماء الفلك الشذوذ في دوران أورانوس وفي موقع أقماره.تظهر حساباتهم أن هذا الكوكب اصطدم بكوكب جليدي، وهذا لعب دورا رئيسيا في ذلك.ولطالما كان سلوك أورانوس الغريب محل اهتمام العلماء.محور دوران هذا الكوكب موازي لمستوى المدار.وبعبارة أخرى، فإن الجسم السماوي يدور حرفيا في مدار مستلقيا على جانبه.ويدور أورانوس (مثل الزهرة) حول […]

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