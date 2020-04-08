حشد صلاح الدين يكشف لـ”العهد نيوز” إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المدينة

2020/04/08 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت عصابات داعش الارهابية من نشاطاتها مؤخرا في مناطق الاسحاقي والرواشد وتل الذهب جنوب سامراء لكنه في كل مرة يصطدم بحس امني عالي من قبل الاجهزة الامنية والحشد الشعبي الذي افشل جميع مخططاته الخبيثة وقال السيد صلاح الحسيني القيادي في الحشد الشعبي في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “قوات الحشد تنفذ بين الحين والاخر عمليات استباقية […]

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