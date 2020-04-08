ميليشيات وحجّاج وكورونا: ثالوث إيران في دير الزور

2020/04/08 | 15:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى #إيران من خلال ميليشياتها المتعددة إلى التغلغل في الداخل السوري، كما تكثّف من نشاطاتها الهادفة إلى تعزيز وجودها السياسي والمذهبي بين السكان، من خلال بناء الحسينيات والمزارات الدينية لغايات سياسية.بدأت إيران مساعيها في…

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