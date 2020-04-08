أمانة مجلس الوزراء تشكل فريقاً لتسلم شكاوى المواطنين وتخصص رقماً مجانياً لرفعها

2020/04/08 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، تشكيل فريق لتسلم شكاوى المواطنين، فيما خصصت رقماً مجانياً لرفعها.

وذكرت الأمانة، أنها شكلت "فريقا لإدارة الأزمات، يتولى مهمات تسلم شكاوى المواطنين، بشأن المشكلات والمعوقات التي تواجههم نتيجة جائحة كورونا وفترة حظر التجوال، فيما يخص العقبات التي تواجه عملية دخول المواد الغذائية والخضروات والأدوية والمستلزمات الطبية كافة".

وخصصت لأمانة "الخط الساخن المجاني (10) لتسلم الشكاوى والطلبات والاستفسارات من المواطنين في المحافظات عموما لتسهيل انسيابية دخول المواد المذكورة آنفا، للفترة من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة عصراً، ابتداء من يوم غد الخميس وعلى مدار الاسبوع".

ولفتت الى أن "الفريق سينسق بينه وبين مكتب رئيس مجلس الوزراء ومركز العمليات الوطني والجهات ذات العلاقة، لإيجاد الحلول الفورية لتلك الشكاوى".

واعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم أمس الثلاثاء (7 نيسان 2020) تسجيل 91 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ، في اعلى حصيلة تسجل خلال يوم واحد في العراق منذ دخول المرض.

وقالت الوزارة في بيان خاص بالموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق انه "لغاية إعلان هذا الموقف، تم فحص 26331 (ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان".

واضافت انه على ضوئه سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (91) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 13، بغداد / الكرخ 1، مدينة الطب 7، النجف الأشرف 44، السليمانية 3، أربيل 5، دهوك 3، ديالى 1، واسط 1، ذي قار 5، البصرة 6، المثنى 2 ".

واشار البيان الى "تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب ببغداد" .

وتابعت انها سجلت "29 حالة شفاء وكما يلي السليمانية 16، اربيل 1، كربلاء 5، واسط 1، البصرة 4، الديوانية 2 ".

ولفتت الى انه على ضوء الحصيلة الجديدة فقد بلغ مجموع الإصابات: "1122 و مجموع الوفيات: 65 ومجموع حالات الشفاء: 373".

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة محافظة البصرة، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ووفاة مصابين وشفاء خمس حالات.

وجاء في إحصائية أعدتها دائرة صحة البصرة، تسجيل "5 اصابات جديدة، و5 حالات تعافي من الفيروس ووفاة شخصين".

ولفتت الى أن

بغداد اليوم-النجف

اعتذرت شرطة محافظة النجف، الإثنين، عن استقبال أي زائر بمناسبة زيارة النصف من شعبان بسبب فيروس كورونا.

وذكر إعلام شرطة النجف، في بيان مقتضب، أن شرطة المحافظة "تعتذر عن استقبال اي زائر بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان تلافي

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