البصرة تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا ووفاة حالتين وشفاء خمسة مصابين

2020/04/08 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة محافظة البصرة، الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ووفاة مصابين وشفاء خمس حالات.

وجاء في إحصائية أعدتها دائرة صحة البصرة، تسجيل "5 اصابات جديدة، و5 حالات تعافي من الفيروس ووفاة شخصين".

ولفتت الى أن "حالات الوفيات التراكمية، بلغت 15 وفاة، و57 حالة تعافي من الفيروس، و80 شخصا على قيد العلاج".

واعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، يوم أمس الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف اليومي للاصابة والشفاء والوفاة بفايروس كورونا في محافظة البصرة، هو تسجيل 6 حالات إصابة بفايروس كورونا"، مبينة انه "تم تماثل 4 حالات للشفاء ولاتوجد أي حالة وفاة في المحافظة".

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، تشكيل فريق لتسلم شكاوى المواطنين، فيما خصصت رقماً مجانياً لرفعها.

وذكرت الأمانة، أنها شكلت "فريقا لإدارة الأزمات، يتولى مهمات تسلم شكاوى المواطنين، بشأن المشكلات والمعوقات الت

بغداد اليوم-النجف

اعتذرت شرطة محافظة النجف، الإثنين، عن استقبال أي زائر بمناسبة زيارة النصف من شعبان بسبب فيروس كورونا.

وذكر إعلام شرطة النجف، في بيان مقتضب، أن شرطة المحافظة "تعتذر عن استقبال اي زائر بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان تلافي

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