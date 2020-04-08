شرطة بغداد: القبض على 46 مخالفاً لحظر التجوال

2020/04/08 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد اعلام شرطة نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، بالقبض على 46 شخصا خالفوا قرار حظر التجول في العاصمة خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “دوريات شرطة نجدة بغداد تمكنت من القبض على ٤٦ شخصا لمخالفتهم ضوابط حظر التجول خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا الى تسليمهم إلى مراكز الشرطة […]

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