الصحة العالمية تحذر دول العالم من تخفيض إجراءات الوقاية في الوقت الراهن

2020/04/08 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول من تخفيض إجراءاتها المتعلقة بمواجهة كورونا، كون مخاطر تفشيه ما يزال مقلقا.

وقالت المنظمة في بيان إن جائحة كورونا في أوروبا لا تزال مقلقة للغاية وان العالم امامه ماراثون طويل في مواجهته مشددة على أهمية الحذر قبل المباشرة بتخفيف إجراءات الوقاية التي اتخذتها دول العالم.

من جهته أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، إن العالم لا يتوقف عن العمل، لإيقاف انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي، لافتا الى أن تأثير كورونا على حياة البشر تحول الى شيء استثنائي، وعليه فأن العالم مطالب في كل لحظة بتقديم الأدلة والمعلومات الخاصة بإيقاف انتشار هذه الجائحة.

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