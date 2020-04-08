وفيات كورونا في إيران على أعتاب 4 آلاف حالة والإصابات تتعدى ال 64 ألفا

2020/04/08 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة الإيرانية، احدث حصيلة لأعداد الوفيات والاصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في مؤتمر صحفي، إلى تسجيل مئة وإحدى وعشرين حالة وفاة منذ يوم امس ، ليصل مجمل عدد الوفيات في البلاد إلى ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثا وتسعين حالة، إضافة إلى اكتشاف تسعمئة وسبع وتسعين إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى أربعة وستين الفا وخمسمائة وستة وثمانين شخصا، فيما لفت جيهانبور في الوقت ذاته إلى تماثل نحو ثلاثين الف مصاب بالعدوى للشفاء.

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