5 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات في البصرة

2020/04/08 | 15:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة البصرة في اقصى جنوب العراق، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا وخمس إصابات جديدة وخمس حالات شفاء في المحافظة....

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