هذه مخططات أمريكا الخبيثة بالمثلث السوري العراقي الأردني

2020/04/08 | 15:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض القوات الأمريكية إلى ضغوط ورفض شعبي متصاعد في المناطق التي تنتشر فيها بسوريا والعراق وعلى الحدود السورية الأردنية، ماهو مصير هذه القوات....

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