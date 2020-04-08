بالصور .. الحشد الشعبي يطلق حملة لتعزيز رصيد مصرف الدم

2020/04/08 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/استجابةً لمناشدة مصرف الدم في مدينة الطب ونظراً لظروف منع التجول وعدم وصول المتبرعين، قام منتسبوا مديرية الدعم اللوجستي في الحشد الشعبي بتنظيم حملة كبيرة للتبرع بالدم لتعزيز رصيد مصرف الدم لما يلبي احتياجات المستشفيات .

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