عمليات الانبار: حادث اغتيال الراعي جنائي وتم اعتقال الجاني

2020/04/08 | 15:28 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الاربعاء، أن حادث اغتيال راعي الأغنام في الرمادي جنائي، فيما اشارت الى اعتقال الجاني.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخه منه، إن "حادث اغتيال راعي الأغنام في الصحراء شمال الرمادي، هو جنائي وليس إرهابي".ولفت البيان، الى ان "الجاني تم اعتقاله وتسلميه الى مركز شرطة الجزيرة".





وكان معاون قائد حشد الانبار اللواء طارق العسل أعلن، صباح اليوم الاربعاء، عن قيام "داعش" بقتل راعي اغنام شمال الرمادي.





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