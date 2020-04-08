أعراض تشبه الكورونا تنتشر بين المعتقلين البحرينيين

2020/04/08 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيّام وتتوارد أنباء غير مطمئنة من داخل السجون الخليفيّة، حيث شكا عدد من المعتقلين إصابتهم بما يشبه عوارض فيروس «كورونا».وتمكّن معتقل الرأي المريض بالسكلر الحاد «حسن أحمد كاظم حسن» بمساعدة زملائه في السجن من الاتصال بعائلته مستغيثًّا بها لينقل إلى المستشفى بعد ارتفاع حرارته وتعرّضه لنوبة سكلر حادة وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على […]

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