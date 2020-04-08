العميـد حائر بين

2020/04/08 | 15:33 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

يقول تقرير ايراني عن مراد فايس باحث عسكري إيراني

مع السنة والأكراد: محنة وصل ما انقطع !

على عكس الجنرال أبي زينب، فإنّ علامات وجود علاقة شخصية تربط العميد قاءاني بالنخبة من السنة والأكراد غائبة.



فعلاقة سليماني بالقادة الأكراد، وخاصة مسعود بارزاني، وحتى نيجيرفان بارزاني، علاقة شخ...

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