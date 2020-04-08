من مطار القامشلي… الإدارة الذاتية تحمل الحكومة السورية خطر كورونا في مناطقها

2020/04/08 | 15:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت #الإدارة_الذاتية الحكومة السورية اليوم الأربعاء، مسؤولية حدوث أية إصابات في مناطقها، متهمة قواتها بإدخالها المسافرين القادمين عبر مطار القامشلي إلى المدينة دون علمها.وكانت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية، اتهمت قوات الحكومة السورية…

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