2020/04/08 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تشكل فريق إدارة الأزمات.فيما خصصت الرقم المجاني (١٦٠) لتسهيل انسيابية دخول المواد الغذائية والطبية.وذكرت الأمانة، في بيان تلقت “العهد نيوز”نسخة منه، غنها شكلت “فريقا لإدارة الأزمات، يتولى مهمات تسلم شكاوى المواطنين، بشأن المشكلات والمعوقات التي تواجههم نتيجة جائحة كورونا وفترة حظر التجوال، فيما يخص العقبات التي تواجه عملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تشكل فريق إدارة الأزمات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تشكل فريق إدارة الأزمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).