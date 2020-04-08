منتخب البرازيل “جيل 82” يعود للميدان من أجل السيدات

2020/04/08 | 15:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]عاد الجيل التاريخي لمنتخب البرازيل “مونديال 1982″ لكرة القدم إلى الميدان للترويج لحملة جمع الأموال للسيدات القاطنات في أحياء البلاد الفقيرة اللواتي تضررن من فيروس كورونا.

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