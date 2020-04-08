صلاح الدين: شمول القوات الأمنية والملاكات الصحية بقطع الاراضي

2020/04/08 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، شمول القوات الأمنية والملاكات الصحية بقطع الأراضي.

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