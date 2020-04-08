الإخوان المسلمون في العراق.. قصة الانصهار مع إيران

2020/04/08 | 15:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل تجربة الإخوان المسلمين في #العراق، إنموذجاً للصعود السياسي السريع ثم الانحدار نحو الهاوية، بحسب تقارير صحيفة نُشرت حديثاً، فبعدما كانت الحركة التي تعمل في هذا البلد تحت عنوان “الحزب الإسلامي” أبرز شريك للولايات المتحدة…

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