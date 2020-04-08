إصابات بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

2020/04/08 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن حاملة الطائرات “شارل ديغول” في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على بعض أفراد طاقمها.وقالت الوزارة إن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن، بحسب ما نشرته “رويترز”.هذا وكانت وزارة الصحة الفرنسية، قد أعلنت […]

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