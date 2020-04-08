تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأفراد عائلة واحدة في أربيل

2020/04/08 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (8 نيسان 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا...





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