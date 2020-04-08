2020/04/08 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كردستان

حدد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الاربعاء (08 نيسان 2020)، موقف الاقليم من ترشيح رئيس جها...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نيجرفان بارزاني يحدد موقف كردستان من ترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نيجرفان بارزاني يحدد موقف كردستان من ترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).