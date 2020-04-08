الرئيس روحاني: البيت الابيض يمارس الارهاب الطبي فضلا عن الاقتصادي

2020/04/08 | 15:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان البيت الابيض يمارس الان الارهاب الطبي فضلا عن الارهاب الاقتصادي.وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اننا وعلى مدى الاعوام الاربعين الماضية لم نطلب شيئا من صندوق النقد الدولي وقد عملنا بمسؤولياتنا خلال كل هذه الفترة وإن لم يعملوا هم الان بمسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة فان العالم […]

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