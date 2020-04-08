علي_المسعود - علي المسعود - الراحل حامد الهيتي قامة بابلية وعراقية شامخة، ورمزا من رموزها الثقافية الإبداعية

2020/04/08 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود الراحل حامد الهيتي قامة بابلية وعراقية شامخة، ورمزا من رموزها الثقافية الإبداعية علي المسعودتفتخر الحلة بانها المدينة التي انجبت العديد من المبدعين على مدى الازمان من شعراء وكتاب القصة وفنانين تشكيلين ومسرحيين ونقاد ورياضيين ، وحامد الهيتي ( الذي تصادف هذه الايام الذكرى السادسة لرحيله ) هو واحدا من هؤلاء المبدعيين الذين تركوا بصماتهم الابداعية على المشهد الثقافي الحلي و ال......

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