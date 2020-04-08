سعيد_الوجاني - سعيد الوجاني - ياسر العبادي

2020/04/08 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني مؤخرا تحرك حشد من البوليس السياسي الى منزل الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان السيد محمد العبادي ، فاعتقلوا مباشرة ابنه ياسر ، ودون توجيه استدعاء اليه .ان سبب الاعتقال يعود الى تدونة للسيد ياسرالعبادي ، يصف فيها النظام بالدكتاتوري والارهابي ، بسبب استثناء عفوه ، المسجونين الذين كانت الجمعيات التي تشتغل في مادة ( حقوق الانسان ) ، تطالب بإطلاق سراحهم ، خوفا ان ينهش لحمهم ، وي......

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