أخيرًا “طفل الكمامات” يحسم الجدل الواسع ويكشف عن جنسيته الحقيقية: العراق يفوز بالطفل الشهير

2020/04/08 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أخيرًا، حسم الجدل الدائر منذ أيام على “طفل الكمامات” الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوره بشكل واسع وعلى الصعيد العربي من المشرق إلى المغرب، كل دولة ادعت ان الطفل “تابع لها” حتى حسم الجدل اخيرًا ليفوز العراق بانتماء “طفل الكمامات” له.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات عربية، صورة لطفل وهو يخيط الكمامات […]

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