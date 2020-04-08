الصحة العالمية تُجيب على تساؤلات استخدام بخاخ الأنف الملحي للقضاء على كورونا

2020/04/08 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فندت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ما يتداوله بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استخدام بخاخ الأنف الذي يأتي مع محلول ملحي في القضاء على فيروس كورونا.وقالت منظمة الصحة العالمية في تدوينة لها على حسابها في فيسبوك، إن رش الأنف من الداخل بالماء المالح، كما يعتقد البعض، لا يمنع من […]

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