العمل في المنزل بسبب كورونا يهدد الصحة العقلية والبدنية

2020/04/08 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين أجبروا على العمل من منازلهم خلال أزمة فيروس كورونا، يشربون ويأكلون طعاما أقل صحية ويعانون من مشكلات في النوم.وكشفت دراسة استقصائية أجراها معهد حقوق العمالة، شملت 500 عامل، زيادة كبيرة في الشكاوى من مشكلات في العضلات والعظام والأربطة والأوتار والأعصاب.وأفاد أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أنهم يشعرون […]

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