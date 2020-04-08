التربية تحدد فترة محتملة لعودة الدوام الرسمي وتشدد: لا الغاء للعام الدراسي الحالي

2020/04/08 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حددت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء، فترة وموعداً محتملاً لعودة الدوام في المدارس ، فيما اشارت الى إمكانية استمرار الدوام في العطلة الصيفية .وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في مقابلة مع قناة العراقية شبه الرسمية ان ” التربية عانت من ازمة في انسيابية الدوام قبل ظهور خطر فيروس كورونا […]

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