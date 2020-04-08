2020/04/08 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافي ثمانينية مصابة بكورونا ببغداد وتسجيل حالتين جديدتين في واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعافي ثمانينية مصابة بكورونا ببغداد وتسجيل حالتين جديدتين في واسط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعافي ثمانينية مصابة بكورونا ببغداد وتسجيل حالتين جديدتين في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).