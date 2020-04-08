ميسي يدفع “1.6 مليون دولار” كفالة رونالدينيو في السجن

2020/04/08 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ذكرت قناة «تي إن تي» سبورت الأرجنتينية، أن نجم برشلونة، ليونيل ميسي، سدد قيمة الكفالة المالية من أجل خروج زميله السابق البرازيلي رونالدينيو من سجن باراغواري هو وشقيقه، بعد اتهامهما في قضية تزوير بعد دخولهما البلاد بجوازي سفر مزورين.وأوضحت اليوم الأربعاء، أن الكفالة المالية البالغة 1.6 مليون دولار، تم سدادها بواسطة […]

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